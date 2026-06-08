Polizei Köln

POL-K: 260608-2-K Schüsse auf Mehrfamilienhaus in Bilderstöckchen - Zeugensuche

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Die Polizei Köln fahndet aktuell nach Tätern, die in der Nacht zu Montag (8. Juni) auf ein Mehrfamilienhaus in Köln-Bilderstöckchen geschossen haben.

Anwohner hatten die Schüsse in der Vogesenstraße gegen 2.20 Uhr wahrgenommen und die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten mehrere Einschusslöcher in Fenstern einer Wohnung im zweiten Obergeschoss fest. In der Wohnung fanden sie Projektile. Vor dem Haus lagen mehrere Patronenhülsen. Die beiden Bewohner (70, 71) blieben unverletzt.

Da sich zum Tatzeitpunkt mehrere Personen im Haus aufhielten, hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Mögliche Zusammenhänge zu Taten der vergangenen Tage werden geprüft.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/ts)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell