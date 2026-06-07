Polizei Köln

POL-K: 230607-1-K Schüsse auf Imbiss - Drei Tatverdächtige festgenommen

Köln (ots)

Nach Schüssen auf die Fensterfront eines geschlossenen Imbisses auf der Olpener Straße in Köln-Höhenberg hat die Polizei Köln in der Nacht auf Sonntag (7. Juni) drei Männer (20, 22, 51) festgenommen. Laut Zeugenaussagen war der Schütze anschließend gegen 1:30 Uhr in ein Auto gestiegen. Eine zur Fahndung hinzugezogene Hubschrauberbesatzung entdeckte das Fluchtauto auf der Rolshover Straße im Stadtteil Humbold-Gremberg und lotste die Einsatzkräfte dorthin. Die Polizisten stellten die drei Tatverdächtigen am Fahrzeug.

Vor dem Imbiss stellten die Polizisten mehrere Patronenhülsen sicher. Zudem fanden sie in der Nähe des Einsatzortes eine Schusswaffe. Ob diese mit der Tat im Zusammenhang steht wird nun geprüft. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.

Zusammenhänge mit Schüssen auf ein Juweliergeschäft?

Bereits am 2. Juni hatten Zeugen Beschädigungen an der Fensterfront eines Juweliers auf der Subbelrather Straße in Köln-Ehrenfeld gemeldet, die sich im Zuge der Ermittlungen als Einschusslöcher herausgestellt hatten. Nach Bewertung der eingesetzten Ermittlungsgruppe sind bisher keine Verbindungen zwischen den beiden Fällen erkennbar. Auch hinsichtlich des in der Nacht zum 4. Juni in Köln-Raderberg gezündeten Brandsatzes (Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6288243) ergeben sich keine Hinweise auf Zusammenhänge mit der jetzigen Tat. (ph/de)

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