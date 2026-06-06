Polizei Köln

POL-K: 260606-1-K/BAB Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Autobahn - A3 mehrere Stunden gesperrt

Köln (ots)

Ein bislang noch nicht identifizierter Motorradfahrer ist in der Nacht auf Samstag (6. Juni) gegen 2.45 Uhr auf der Autobahn 3 bei Köln-Mülheim gestorben. Nach ersten Erkenntnissen soll er in Höhe der dortigen Anschlussstelle bei einem Fahrstreifen-wechsel mit einem links neben ihm fahrendem Auto (Fahrer: 22) zusammengestoßen und gestürzt sein. Ein ebenfalls in Richtung Frankfurt fahrender Bus (Fahrer: 48) er-fasste ihn daraufhin. Der Autofahrer sowie der Fahrer des Busses blieben zwar un-verletzt, werden jedoch betreut.

Die A 3 bleibt bis zum Ende der Unfallaufnahme sowie der Räumungsarbeiten in Richtung Frankfurt gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich telefonisch unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph/de)

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