Polizei Köln

POL-K: 260604-1-K Zeugensuche nach Zündung von Brandsatz - Glasscheibe beschädigt

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach der Zündung eines Brandsatzes in der Nacht auf Donnerstag (4. Juni) an einer Eisdiele in Raderberg nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen nach haben zwei bis drei dunkel gekleidete Personen gegen 2 Uhr einen pyrotechnischen Gegenstand auf der Brühler Straße gezündet, wodurch die Scheibe der Eingangstür zersplittere. Zu einem Brand kam es nicht. Anschließend flüchteten die Täter mit einem kleinen weißen Auto in unbekannte Richtung.

Die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Das Kriminalkommissariat 15 ermittelt wegen des Versuchs der schweren Brandstiftung und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder sich per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph/sb)

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