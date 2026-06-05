Polizei Köln

POL-K: 260605-1-K Durchsuchungen nach Angriff auf Einsatzkräfte in Shisha-Bar - Verbotene Waffen und Beweismittel sichergestellt

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom

10. April, Ziffer 5: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6253130

6. April, Ziffer 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6249913

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Einsatzkräfte der Kriminalpolizei und der Bereitschaftspolizei haben am frühen Freitagmorgen (5. Juni) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Köln drei Durchsuchungsbeschlüsse in mehreren Mehrfamilienhäusern vollstreckt. Hintergrund der Durchsuchungsmaßnahmen ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Die Ermittlungen richten sich gegen drei Männer (25, 26, 35), denen vorgeworfen wird am 6. April in einer Shisha-Bar in Leverkusen-Opladen Polizeikräfte angegriffen und zum Teil schwer verletzt zu haben. Mehrere Beamtinnen und Beamte sind infolge des Einsatzes weiterhin dienstunfähig.

Im Zuge der heutigen Durchsuchungen wurden drei Privatwohnungen in den Stadtteilen Opladen und Küppersteg durchsucht. Die Einsatzkräfte stellten mehrere Mobiltelefone zur Beweisauswertung sicher. Darüber hinaus fanden sie mehrere verbotene Waffen, darunter unter anderem ein Butterfly-Messer sowie ein sogenanntes Wurfmesser.

Die Ermittlungen dauern an. (ph/al)

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