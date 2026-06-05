Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher an Haustür - Wem ist der Transporter aufgefallen

Schwedelbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht zum Donnerstag versuchten Unbekannte, in ein Haus in der Kollweilerstraße einzudringen. Ein Hausbewohner wurde gegen 2 Uhr durch Geräusche an der Haustür geweckt. Offensichtlich hatten Einbrecher versucht, die Tür zu öffnen. Als sie den 33-Jährigen im Haus bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Gegen 4 Uhr bemerkte der Mann erneut Personen vor dem Anwesen sowie einen dunklen Mercedes-Transporter auf einem Feldweg. Noch vor Eintreffen der Polizei machten sich die Unbekannten aus dem Staub. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Einbruchdiebstahls und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem ist der Transporter aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 13312 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell