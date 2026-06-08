Polizei Köln

POL-K: 260608-1-K Mitternachtssport Köln: Polizei und Stadtsportbund bieten Boxtraining für junge Menschen an

Köln (ots)

Boxhandschuhe statt Distanz, Training statt Ausgrenzung: Mit einem besonderen Sportangebot engagiert sich die Polizei Köln künftig noch stärker in der offenen Kinder und Jugendarbeit (Gewaltprävention) für junge Menschen. Gemeinsam mit dem Stadtsportbund Köln (SSBK) bringt sie mobile Fitnesscontainer in zwei Kölner Stadtteile - mit einem Schwerpunkt auf Boxtraining und funktionellem Training.

Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt im Mai im Bürgerpark Kalk setzen Polizei und Stadtsportbund ab Juni 2026 ihre Zusammenarbeit fort und schaffen kostenlose, niedrigschwellige Trainingsangebote für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 27 Jahren.

Das Besondere: Beschäftigte der Polizei Köln unterstützen das erfahrene Trainerteam des Mitternachtssports aktiv vor Ort. Sie vermitteln sportliche Übungen praxisnah und kommen mit jungen Menschen in Kontakt - direkt, ungezwungen und auf Augenhöhe.

Sport ist weit mehr als Bewegung. Er vermittelt Werte wie Respekt, Fairness, Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein. Durch regelmäßige Trainingsangebote entstehen Kontakte, die weit über den Sport hinausreichen und jungen Menschen Orientierung, Unterstützung und positive Zukunftsperspektiven bieten können

Seit 1995 bietet der Mitternachtssport der Sportjugend im Stadtsportbund Köln wohnortnahe Bewegungsangebote insbesondere in Sozialräumen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf an. Das Projekt eröffnet Räume für Begegnung, stärkt soziale Kompetenzen und schafft Perspektiven jenseits des Sportplatzes.

Boxen und funktionelles Training gehören zu den Angeboten, die von jungen Menschen erfahrungsgemäß besonders gut angenommen werden.

Die Einsatzorte und Termine der Fitnesscontainer:

01. Juni bis 26. Juni 2026

Görlinger Zentrum

06. Juli bis 30. Juli 2026

Kölnberg Meschenich

Das Sportangebot ist kostenlos. Trainiert wird montags und freitags von 16 bis 19 Uhr. (al/ts)

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