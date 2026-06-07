Polizei Köln

POL-K: 230607-2-K Sieben Fahrzeuge im Stadtbezirk Porz angezündet - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag (6. Juni) sechs Fahrzeuge in Köln-Westhoven, -Gremberghoven und -Ensen angezündet. In der Nacht zu Sonntag (7. Juni) brannte ein weiteres Auto in Köln-Gremberghoven. Betroffen sind Autos sowie ein Wohnmobil unterschiedlicher Hersteller. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Angaben zu Personen machen können, die mit den Bränden im Zusammenhang stehen können.

In der Nacht zu Samstag war die Feuerwehr zwischen 1.30 Uhr und 3.30 Uhr zu brennenden Autos auf der Rather Straße, der Stollwerkstraße, der Neue Straße und im Enser Weg ausgerückt. Die Fahrzeuge sind zum Teil vollständig ausgebrannt. In der Nacht zu Sonntag meldeten Zeugen gegen 0.45 Uhr erneut ein auf der Rather Straße abgestelltes, brennendes Auto.

Die Ermittler prüfen auch Zusammenhänge mit dem Brand einer Gartenlaube in der Nacht auf Mittwoch (3. Juni) auf der Kölner Straße in Porz-Westhoven und bitten Zeugen, sich unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koel@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 15 zu melden. (ph/de)

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