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Polizei Köln

POL-K: 260608-4-K/BAB Zeugenaufruf: Motorradfahrer von Auto erfasst - BAB 555 Richtung Bonn gesperrt

Köln (ots)

Ein Motorradfahrer (64) ist am Montagabend (8. Juni) bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 555 bei Bornheim erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die zuständigen Ermittler suchen Zeugen des Unfalls.

Nach ersten Erkenntnissen soll sich ein Mondeo (Fahrer 21) gegen 20.15 Uhr auf der linken Spur in Richtung Bonn bei nasser Fahrbahn gedreht und das auf der mittleren Spur fahrende Motorrad erfasst haben. Der 64-jährige Suzuki-Fahrer schleuderte daraufhin neben der Fahrbahn in ein Gebüsch. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik.

Die A555 ist derzeit in Richtung Bonn ab der Anschlussstelle Wesseling gesperrt.

Verkehrsermittler gehen ersten Hinweisen nach, dass möglicherweise vor dem Unfall bereits Teile von einem vorausfahrenden Fahrzeug auf der Fahrbahn gelegen haben sollen. Zeugen werden daher gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Verkehrskommissariats 2 zu melden. (ph/cr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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