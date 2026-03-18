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Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll durchsucht Wohnungen und Geschäftsräume im Landkreis Stade
Ein Gewehr und fast 30 kg unversteuerter Tabak sichergestellt

Bremen (ots)

Der Zoll hat bereits am Dienstag, 10. März bei Durchsuchungsmaßnahmen
im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens zur Aufklärung von 
Schwarzarbeitsdelikten im Landkreis Stade in der Wohnung einer 
Beschuldigten ein Gewehr sichergestellt. Für das Gewehr fehlte die 
entsprechende Besitzerlaubnis. 
Pech hatte ein 39-jähriger Mann, der ebenfalls Beschuldigter ist, in 
dessen Wohnung und in der von ihm betriebenen Shishabar im Zuge der 
Durchsuchungsmaßnahmen fast 30 kg unversteuerter Wasserpfeifentabak 
sichergestellt wurde. Noch vor Ort wurde gegen den 39-Jährigen 
zusätzlich ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Der festgestellte 
Steuerschaden beläuft sich auf über 1.400 Euro.
Außerdem wurde bei den Durchsuchungsmaßnahmen in einem Grill 
vergammeltes Fleisch aufgefunden und das zuständige Veterinäramt 
eingeschaltet.
Die Polizei hatte bei den Durchsuchungsmaßnahmen ferner zwei illegal 
aufgestellte Glücksspielautomaten stillgelegt.
"Das Hauptzollamt Bremen hat im letzten Jahr über 3.400 
Strafverfahren aufgrund von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung
eingeleitet. Im Zuge der anschließenden Ermittlungsverfahren kommt es
regelmäßig auch zu Durchsuchungen bei Beschuldigten. Schwarzarbeit 
und illegale Beschäftigung ist Wirtschaftskriminalität und wird von 
uns konsequent verfolgt", erläutert Volker von Maurich,
Pressesprecher des Hauptzollamts Bremen. "Auch 
Steueraufsichtsmaßnahmen in Shisha-Bars und anderen 
Tabakverkaufsstellen führen regelmäßig zur Aufdeckung von Verstößen 
gegen das Tabaksteuerrecht und der sofortigen Einleitung von 
Steuerstrafverfahren", so von Maurich weiter.
Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stade führt das Hauptzollamt Bremen
das Ermittlungsverfahren zur Aufklärung von Schwarzarbeitsdelikten 
fort. 
Zusatzinfo:
Der Zoll ist sowohl für die Bekämpfung der Schwarzarbeit und 
illegalen Beschäftigung zuständig als auch die für die Verwaltung der
Tabaksteuer und für die Steueraufsicht zuständige Steuerbehörde des 
Bundes. Im Jahr 2024 hatte das Hauptzollamt Bremen in seinem 
Prüfbezirk über 550 kg Wasserpfeifentabak sichergestellt.
Die Ergebnisse zur Bekämpfung der Schwarzarbeit des Hauptzollamts 
Bremen für das Jahr 2025 können unter 
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Bekaempfung-der-Schwarzarbei
t-und-illegalen-Beschaeftigung/Statistikveroeffentlichung/statistikve
roeffentlichung_node.html
eingesehen werden.
Der Prüfbezirk des Hauptzollamts Bremen umfasst neben dem Land Bremen
die Stadt Delmenhorst, die Landkreise Cuxhaven, Stade, Osterholz und 
einen Teil des Landkreises Rotenburg/ Wümme.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Bremen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Volker von Maurich
Telefon: 0421 5154 - 1026
E-Mail: presse.hza-bremen@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell

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