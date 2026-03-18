Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll durchsucht Wohnungen und Geschäftsräume im Landkreis Stade

Ein Gewehr und fast 30 kg unversteuerter Tabak sichergestellt

Bremen (ots)

Der Zoll hat bereits am Dienstag, 10. März bei Durchsuchungsmaßnahmen im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens zur Aufklärung von Schwarzarbeitsdelikten im Landkreis Stade in der Wohnung einer Beschuldigten ein Gewehr sichergestellt. Für das Gewehr fehlte die entsprechende Besitzerlaubnis. Pech hatte ein 39-jähriger Mann, der ebenfalls Beschuldigter ist, in dessen Wohnung und in der von ihm betriebenen Shishabar im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen fast 30 kg unversteuerter Wasserpfeifentabak sichergestellt wurde. Noch vor Ort wurde gegen den 39-Jährigen zusätzlich ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Der festgestellte Steuerschaden beläuft sich auf über 1.400 Euro. Außerdem wurde bei den Durchsuchungsmaßnahmen in einem Grill vergammeltes Fleisch aufgefunden und das zuständige Veterinäramt eingeschaltet. Die Polizei hatte bei den Durchsuchungsmaßnahmen ferner zwei illegal aufgestellte Glücksspielautomaten stillgelegt.

"Das Hauptzollamt Bremen hat im letzten Jahr über 3.400 Strafverfahren aufgrund von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung eingeleitet. Im Zuge der anschließenden Ermittlungsverfahren kommt es regelmäßig auch zu Durchsuchungen bei Beschuldigten. Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung ist Wirtschaftskriminalität und wird von uns konsequent verfolgt", erläutert Volker von Maurich, Pressesprecher des Hauptzollamts Bremen. "Auch Steueraufsichtsmaßnahmen in Shisha-Bars und anderen Tabakverkaufsstellen führen regelmäßig zur Aufdeckung von Verstößen gegen das Tabaksteuerrecht und der sofortigen Einleitung von Steuerstrafverfahren", so von Maurich weiter.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stade führt das Hauptzollamt Bremen das Ermittlungsverfahren zur Aufklärung von Schwarzarbeitsdelikten fort.

Zusatzinfo:

Der Zoll ist sowohl für die Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung zuständig als auch die für die Verwaltung der Tabaksteuer und für die Steueraufsicht zuständige Steuerbehörde des Bundes. Im Jahr 2024 hatte das Hauptzollamt Bremen in seinem Prüfbezirk über 550 kg Wasserpfeifentabak sichergestellt. Die Ergebnisse zur Bekämpfung der Schwarzarbeit des Hauptzollamts Bremen für das Jahr 2025 können unter https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Bekaempfung-der-Schwarzarbei t-und-illegalen-Beschaeftigung/Statistikveroeffentlichung/statistikve roeffentlichung_node.html eingesehen werden.

Der Prüfbezirk des Hauptzollamts Bremen umfasst neben dem Land Bremen die Stadt Delmenhorst, die Landkreise Cuxhaven, Stade, Osterholz und einen Teil des Landkreises Rotenburg/ Wümme.

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