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Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Weltverbrauchertag am 15. März 2026
Der ZOLL leistet einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger

Bremen (ots)

Eines der grundlegendsten Verbraucherrechte ist das Recht auf 
Sicherheit. Die Überwachung des internationalen Warenverkehrs durch 
den ZOLL nach oder aus Deutschland trägt hierzu erheblich bei. 
Stellt der ZOLL dabei bedenkliche Waren fest, werden diese der 
jeweiligen Fachbehörde zur Prüfung übergeben. Wenn die Waren nicht 
gesetzeskonform oder sogar gefährlich sind, werden sie aus dem 
Verkehr gezogen, um die Bürger und Bürgerinnen vor Schaden zu 
bewahren. Zu Unrecht verwendete Prüfsiegel, unsicheres 
Kinderspielzeug oder nicht zugelassene Arzneimittel sind nur einige 
Beispiele, warum der ZOLL bei den Kontrollen genau hinschaut und eng 
mit den Fachbehörden zusammenarbeitet.
Häufig handelt es sich bei solchen Waren auch um Produktfälschungen. 
Für solche Produkte übernehmen die anonymen Hersteller natürlich 
weder Haftung noch Verantwortung. "Verbraucher sind stets gut beraten
Originalprodukte zu kaufen, bei denen die Hersteller eine Garantie 
bieten und die Waren vor allem nicht zur versteckten Gefahr für 
Gesundheit und Leben werden", so Volker von Maurich, Pressesprecher 
des Hauptzollamts Bremen.
In Bezirk des Hauptzollamts Bremen stellt der Zoll im Reiseverkehr am
Flughafen und bei Kontrollen in Kiosken und anderen 
Verkaufsgeschäften regelmäßig Lebensmittel und 
Nahrungsergänzungsmittel fest, die undeklarierte 
Arzneimittelwirkstoffe wie Sildenafil oder Wirkstoffe zur 
Gewichtsabnahme enthalten. Diese Wirkstoffe können unter anderem in 
Kaffee, Schokolade, Honigriegel oder Honiggewürzmischungen enthalten 
sein. 
"Die Einfuhr dieser gefälschten Arzneimittel stellt eine Straftat 
dar", erläutert von Maurich und ergänzt: "Darüber hinaus birgt die 
Einnahme dieser Wirkstoffe ein unkalkulierbares gesundheitliches 
Risiko, zumal die Konzentration der Wirkstoffe regelmäßig nicht 
bekannt ist."

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Bremen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Volker von Maurich
Telefon: 0421 5154 - 1026
E-Mail: presse.hza-bremen@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell

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