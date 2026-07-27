Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (221/2026) Schwerer Unfall auf dem Weg zum Einsatz - Funkstreifenwagen der Autobahnpolizei überschlägt sich bei Regen auf A 7, Fahrer und Beifahrerin leicht verletzt

Göttingen (ots)

Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen (AS) Nörten-Hardenberg und Northeim-West Montag, 27. Juli 2026, gegen 05.40 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (jk) - Auf dem Weg zu einer Einsatzstelle ist am Montagmorgen (27.07.26) gegen 05.40 Uhr ein Funkstreifenwagen der Göttinger Autobahnpolizei schwer verunfallt.

Den ersten Ermittlungen zufolge kam der 5er-BMW aus noch ungeklärter Ursache zwischen den AS Nörten-Hardenberg und Northeim-West bei Regen in einer leichten Rechtskurve plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und blieb anschließend auf dem Dach im angrenzenden Straßengraben liegen.

Der am Steuer sitzende Polizist und seine Kollegin auf dem Beifahrersitz wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungswagen brachten beide zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

An dem Streifenwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in noch unbekannter Höhe.

Am Unfallort waren die Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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