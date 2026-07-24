Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (218/2026) Nur wenige Tage nach Festnahme am Waageplatz - Weiterer mutmaßlicher Mehrfach-Dealer nach Zeugenhinweis ergriffen und dem Haftrichter vorgeführt

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Nur wenige Tage nach der Festnahme eines 22 Jahre alten Mannes während einer gezielten polizeilichen Kontrolle im Bereich des Göttinger Waageplatzes (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6320338), haben Ermittler am frühen Donnerstagabend (23.07.26) einen weiteren mutmaßlichen Mehrfach-Drogenhändler festgenommen. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Der Erfolg geht u. a. auf den Hinweis eines aufmerksamen Göttinger Bürgers zurück. Der Passant hatte zuvor beobachtet, wie ein Mann im Bereich Reitstallstraße/Robert-Gernhardt-Platz/Waageplatz offensichtlich wiederholt Betäubungsmittel an andere Personen verkaufte und hierüber die Polizei informiert.

Beamte konnten den von dem Zeugen beschriebenen, mutmaßlichen Dealer nur wenig später im Bereich des als Kontrollörtlichkeit eingestuften Waageplatzes antreffen. Im Zuge der Personenkontrolle fanden und beschlagnahmten die Ermittler bei dem 30-Jährigen mehrere Konsumeinheiten Cannabis sowie szenetypisch gestückeltes Bargeld im Gesamtwert von 130 Euro.

Der Tatverdächtige ist in der Vergangenheit bereits einschlägig u. a. wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln sowie auch anderer Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Aufgrund der erneut festgestellten Gesamtumstände ist bei ihm weiterhin von einer gewerbsmäßigen Tatbegehung in Bezug auf den Handel mit Drogen auszugehen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen ordnete diese noch am Abend die vorläufige Festnahme des Mannes an.

Der Festgenommene wurde über Nacht im Polizeigewahrsam untergebracht und am Freitag (24.07.26) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen ordnete dieser gegen den 30-Jährigen die Untersuchungshaft wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr an. Er wurde im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt Rosdorf eingeliefert.

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