Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden in Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

1. Verkehrsunflallflucht mit Personenschaden Wiesbaden, Peter Sander Straße, Donnerstag, 14.05.2026, 04:50 Uhr (MaM) Nachdem es vor dem Europalace zu Streitigkeiten gekommen war, stiegen 2 männliche Personen in einen roten Kleinwagen und befuhren den Parkplatz der Großraumdiscothek mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit. Hierbei streifte das Fahrzeug zwei Fußgänger mit einem der Außenspiegel, wodurch diese leichte Verletzungen erlitten. Im Anschluss flüchtete der Fahrer von der Unfallörtlichkeit. An der Kreuzung Anna-Birle-Straße / Peter-Sander-Straße überfuhr das Fahrzeug die vor Ort befindliche Verkehrsinsel, wodurch es derart beschädigt wurde, dass es nicht mehr fahrbereit war. Die beiden Fahrzeuginsassen flüchteten letztlich zu Fuß. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten wie folgt beschrieben werden: - Männlich - Ca. 25 Jahre alt

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

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