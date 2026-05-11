Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Rücknahme der Fahndung nach dem 40-jährigen Mann in Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

(mm) Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 40-jährigen Mann aus Wiesbaden von Sonntag, 10.05.2026, um 11:30 Uhr, wird hiermit zurückgenommen. Der Mann kehrte wohlbehalten nach Hause zurück. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

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