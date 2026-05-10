Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Vor Linienbus geschubst+++Schlägereien+++ein Verletzter durch Flaschenwurf+++

Wiesbaden (ots)

1. Vor Linienbus geschubst,

Wiesbaden, Gartenfeldstraße, Samstag, 09.05.2026, 02:30 Uhr

(eh)Freitagnacht wurde ein junger Mann in der Gartenfeldstraße von einem Bekannten vor einen Linienbus geschubst und dabei verletzt. Die beiden Beteiligten befanden sich auf dem Heimweg von einem Wiesbadener Volksfest und standen in einer Personengruppe in der Gartenfeldstraße.

Plötzlich schubste ein 18-jähriger Wiesbadener einen seiner Bekannten vor einen sich annähernden Linienbus. Dieser verlor durch den Schubs das Gleichgewicht und fiel vor dem Linienbus auf die Straße. Der Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überrollte den Fuß des jungen Mannes mit den Vorderreifen. Dabei wurde der Fuß gebrochen und stark geprellt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Wiesbadener Krankenhaus.

Der alkoholisierte Streitgegner wurde noch vor Ort festgenommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

2. Schlägerei an Bushaltestelle,

Wiesbaden, Westend, Bismarkring/Bleichstraße, Freitag, 08.05.2026, 20:28 Uhr

(cp)Im Bismarkring schlugen Freitagabend drei Männer auf einen 32-jährigen Wiesbadener ein.

Die Männer trafen gegen 18:30 Uhr an der Haltestelle Bleichstraße aufeinander. Hierbei geriet der 32-Jährige mit einem 21 Jahre alten Bekannten in Streit. Als dieser eskalierte und die Männer begannen aufeinander einzuschlagen, waren die beiden unbekannten Begleiter des 21-Jährigen plötzlich mit von der Partie und prügelten auf den 32-Jährigen ein.

Als die Polizei alarmiert wurde, nahmen die beiden Unbekannten die Beine in die Hand und entkamen. Die beiden Streithähne verblieben vor Ort und wurden nach Feststellung ihrer Personalien mit leichten Blessuren in verschiedenen Krankenhäusern vorgestellt.

Die beiden unbekannten Täter sollen etwa 20 Jahre alt sein. Einer von ihnen habe braune kurze Haare und sei mit einem weißen Langarmshirt, einer blauen Steppweste und einer grauen Hose bekleidet gewesen. Von dem anderen ist lediglich bekannt, dass er dunkel gekleidet war.

Hinweise zu diesen Personen nimmt die Polizei unter 0611 3450 entgegen.

3. Mit Flasche geworfen,

Wiesbaden, Naurod, Kirchhol, Sonntag, 10.05.2026, 01:02 Uhr

(cp)Ein junger Mann erlitt Samstagnacht in Naurod eine Schnittverletzung, nachdem ein Unbekannter ihn mit einer Glasflasche beworfen hatte.

Der 19 Jahre alte Mann aus Gau-Algesheim hielt sich gegen 01:00 Uhr in der Straße "Kirchhohl" an der dortigen Kirche auf. Hier soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gekommen sein, an welcher er mutmaßlich beteiligt gewesen sein soll. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe eine unbekannte Person eine Flasche nach dem 19-Jährigen geworfen und diesen am Rücken getroffen.

Tatsächlich hatte der Mann eine kleine Schnittverletzung am Rücken, welche in einem Krankenhaus ambulant versorgt werden musste. Der Täter, der eine graue Weste und eine weiße Jogginghose getragen haben soll, sei nach der Tat sofort weggerannt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 3450 bei der Polizei zu melden.

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