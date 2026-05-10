Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++40-jähriger Mann aus Wiesbaden vermisst+++

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Wiesbaden (ots)

Wiesbaden,

Sonntag, 10.05.2026, 11:30 Uhr

(jul) Die Wiesbadener Polizei bitte die Bevölkerung um Mitfahndung nach einem 40-jährigen Mann aus Wiesbaden.

Seit Sonntagmittag wird der Benjamin Traute aus Wiesbaden vermisst.

Der 40-Jährige verließ am Sonntag gegen 11:30 Uhr seine Wohnung in der Blücherstraße in unbekannte Richtung. Es liegen keine konkreten Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort des Mannes vor. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr Traute in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste ist 176 cm groß und schlank. Er hat kurze schwarze Haare und trägt eine Brille. Herr Traute ist mit einer weinroten Jacke, einem blauen Shirt und einer blaukarierten Hose bekleidet. Er führt einen schwarzen Rucksack mit sich.

Hinweise auf den Aufenthaltsort nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen, sowie jede andere Polizeidienststelle.

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