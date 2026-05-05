Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Mehrere Mülltonnenbrände +++

Wiesbaden (ots)

Serie von Mülltonnenbränden - Polizei bittet um Hinweise, Dienstag, 05.05.2026, 00:00 Uhr bis 03:30 Uhr

(mm)Wiesbaden - In der Nacht von Montag auf Dienstag, kam es in mehreren Wiesbadener Stadtteilen zu einer Serie von Mülltonnenbränden. Betroffen waren insgesamt acht Tatorte in der Innenstadt, in Biebrich sowie im Bereich Gräselberg. Nach bisherigen Erkenntnissen setzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Mülltonnen in Brand. In einem Fall griff das Feuer auf die Fassade eines angrenzenden Wohngebäudes über und verursachte Sachschaden. Die Feuerwehr beziffert den entstandenen Schaden in diesem Fall auf etwa 10.000 Euro. Personen wurden bei den Bränden nicht verletzt. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungs- und Einsatzmaßnahmen führte die Polizei mehrere Personenkontrollen durch, wobei sich jedoch kein Tatverdacht ergab. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Wiesbadener Kriminalpolizei geführt.

Die Polizei bittet Anwohnerinnen und Anwohner, sowie Passantinnen und Passanten, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0611 345-0 bei der Polizei Wiesbaden zu melden.

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