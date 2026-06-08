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Polizei Wuppertal

POL-W: W Eine schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

W Eine schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall 

Am 06.06.2026, gegen 22:30 Uhr, kam es auf der Straße Höfen zu einem 
Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Ein 23-jähriger Mann fuhr mit einem Tesla auf der Straße Höfen in 
Richtung Langerfeld. Kurz hinter der Einmündung zur Rauentaler 
Bergstraße kam es zu einer Kollision mit dem Audi A6 eines 
53-Jährigen, welcher aus einer Stichstraße auf die Straße Höfen 
einfuhr.

Durch den Zusammenprall erlitt der Audi-Fahrer schwere und der 
Tesla-Fahrer leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide 
in umliegende Krankenhäuser.

Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Tesla 
wurde wegen des Verdachts der überhöhten Geschwindigkeit 
sichergestellt.

Der Sachschaden liegt bei circa 23.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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