Polizei Wuppertal

POL-W: W Eine schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

W Eine schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall Am 06.06.2026, gegen 22:30 Uhr, kam es auf der Straße Höfen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 23-jähriger Mann fuhr mit einem Tesla auf der Straße Höfen in Richtung Langerfeld. Kurz hinter der Einmündung zur Rauentaler Bergstraße kam es zu einer Kollision mit dem Audi A6 eines 53-Jährigen, welcher aus einer Stichstraße auf die Straße Höfen einfuhr. Durch den Zusammenprall erlitt der Audi-Fahrer schwere und der Tesla-Fahrer leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide in umliegende Krankenhäuser. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Tesla wurde wegen des Verdachts der überhöhten Geschwindigkeit sichergestellt. Der Sachschaden liegt bei circa 23.000 Euro.

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