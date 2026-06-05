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Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Verletzte nach gefährlicher Körperverletzung

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (04.06.2026, 18:00 Uhr) kam es auf einem Firmengelände an der Anschrift Vor der Beule, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen.

Dabei wurden ein 31-jähriger sowie ein 41-jähriger Iraker durch Faustschläge und ein Messer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die Beteiligten zunächst in einen verbalen Streit, der sich im weiteren Verlauf in eine Schlägerei entwickelte. Mindestens ein Tatverdächtiger habe mutmaßlich ein Messer aus dem Hosenbund gezogen und einen Geschädigten damit oberflächlich am Rücken verletzt.

In der Folge wurden beide Geschädigten zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weshalb es zum Streit zwischen den Personen kam, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zur Klärung der Hintergründe und des Tatablaufs sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Hinweise können unter der Rufnummer 0202 284 0 abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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