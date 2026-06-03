PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einbrüche in Wuppertal, Remscheid und Solingen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am Rommelspütt verschafften sich Straftäter zwischen dem 
01.06.2026, 22:00 Uhr und dem 02.06.2026, 05:10 Uhr Zutritt in eine 
Gaststätte. Der oder die Täter stahlen ein Gastronomiegerät und 
Pfandflaschen.

Ebenfalls zwischen dem 01.06.2026 und dem 02.06.2026, zwischen 16:00 
Uhr und 09:35 Uhr öffneten Einbrecher eine Gaststätte an der 
Schützenstraße. Sie nahmen zwei Spielautomaten und Bargeld weg.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in ein Appartement an einer 
Unterbringungseinrichtung an der Lenneper Straße. Gestohlen wurde 
zwischen dem 11.05.2026, 12:00 Uhr und dem 02.06.2026 ein Armband.

Am Elisabethheim drangen Unbekannte zwischen dem 29.05.2026, 16:15 
Uhr und dem 02.06.2026, 17:20 Uhr in ein Reihenhaus ein. Ob der oder 
die Täter Beute machten, ist bislang nicht bekannt.

Remscheid - In der Straße auf dem Knapp versuchten Einbrecher die 
Räume einer Firma zwischen dem 01.06.2026, 22:00 Uhr und dem 
02.06.2026, 05:45 Uhr aufzubrechen.

Solingen - Ebenfalls Räume einer Firma wurden an der Straße An den 
Eichen zum Ziel von Einbrechern. Die Tat ereignete sich am 
02.06.2026, zwischen 04:20 Uhr und 06:40 Uhr. Zur Beute ist bislang 
nichts bekannt.

Ebenfalls An den Eichen gelangten Straftäter durch ein Fenster in die
Räume einer Praxis. Im Zeitraum vom 01.06.2026, 18:50 Uhr und dem 
02.06.2026, 08:20 Uhr stahlen sie Bargeld, einen Computer und ein 
Mobiltelefon.

Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202
/ 284-0 zu melden.

Schützen Sie Ihr Eigentum! Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei 
unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 12:36

    POL-W: W 88-Jähriger wird Opfer von Trickbetrügern - Zeugenaufruf

    Wuppertal (ots) - Montagabend (01.06.2026) erbeuteten bislang unbekannte Betrüger wertvollen Schmuck und eine höhere Summe Bargeld eines 88-Jährigen. Der im Bereich Eckbusch lebende Geschädigte erhielt einen Anruf eines vermeintlichen Kriminalpolizisten. Dieser teilte mit, dass in der unmittelbaren Umgebung gerade mehrere Einbrecher festgenommen worden seien. Der 88-Jährige wäre - laut einer Liste der Einbrecher - ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 11:40

    POL-W: W Zeugen gesucht - Linienbus bei der Fahrt beschädigt

    Wuppertal (ots) - Am 02.06.2026, gegen 08:00 Uhr, wurde in der Briller Straße ein Linienbus beschädigt. Ein 39-jähriger Busfahrer fuhr mit einem Mercedes Citaro Gelenkbus der Linie 619 mit Fahrtziel Hauptbahnhof auf der Briller Straße. Kurz vor der Kreuzung mit der Friedrich-Ebert-Straße / Bundesallee hörten die Fahrgäste ein lautes Geräusch und stellten einen ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 11:20

    POL-W: W Zeugenaufruf - Rollerunfall in Barmen

    Wuppertal (ots) - Am 02.06.2026, gegen 14:00 Uhr, kam es auf der Große Flurstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Roller. Ein 19-jähriger Wuppertaler fuhr die Große Flurstraße mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Beckmannshof. Als er an der Bushaltestelle Heubruch / Rathaus vorbeifahren wollte, scherte vor ihm ein bis dahin an der Bushaltestelle stehender Linienbus aus. Bei dem Versuch eine Kollision zu vermeiden, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren