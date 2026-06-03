Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einbrüche in Wuppertal, Remscheid und Solingen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am Rommelspütt verschafften sich Straftäter zwischen dem 01.06.2026, 22:00 Uhr und dem 02.06.2026, 05:10 Uhr Zutritt in eine Gaststätte. Der oder die Täter stahlen ein Gastronomiegerät und Pfandflaschen. Ebenfalls zwischen dem 01.06.2026 und dem 02.06.2026, zwischen 16:00 Uhr und 09:35 Uhr öffneten Einbrecher eine Gaststätte an der Schützenstraße. Sie nahmen zwei Spielautomaten und Bargeld weg. Zu einem weiteren Einbruch kam es in ein Appartement an einer Unterbringungseinrichtung an der Lenneper Straße. Gestohlen wurde zwischen dem 11.05.2026, 12:00 Uhr und dem 02.06.2026 ein Armband. Am Elisabethheim drangen Unbekannte zwischen dem 29.05.2026, 16:15 Uhr und dem 02.06.2026, 17:20 Uhr in ein Reihenhaus ein. Ob der oder die Täter Beute machten, ist bislang nicht bekannt. Remscheid - In der Straße auf dem Knapp versuchten Einbrecher die Räume einer Firma zwischen dem 01.06.2026, 22:00 Uhr und dem 02.06.2026, 05:45 Uhr aufzubrechen. Solingen - Ebenfalls Räume einer Firma wurden an der Straße An den Eichen zum Ziel von Einbrechern. Die Tat ereignete sich am 02.06.2026, zwischen 04:20 Uhr und 06:40 Uhr. Zur Beute ist bislang nichts bekannt. Ebenfalls An den Eichen gelangten Straftäter durch ein Fenster in die Räume einer Praxis. Im Zeitraum vom 01.06.2026, 18:50 Uhr und dem 02.06.2026, 08:20 Uhr stahlen sie Bargeld, einen Computer und ein Mobiltelefon. Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202 / 284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum! Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten.

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