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Polizei Wuppertal

POL-W: W 88-Jähriger wird Opfer von Trickbetrügern - Zeugenaufruf

Wuppertal (ots)

Montagabend (01.06.2026) erbeuteten bislang unbekannte Betrüger 
wertvollen Schmuck und eine höhere Summe Bargeld eines 88-Jährigen. 

Der im Bereich Eckbusch lebende Geschädigte erhielt einen Anruf eines
vermeintlichen Kriminalpolizisten. Dieser teilte mit, dass in der 
unmittelbaren Umgebung gerade mehrere Einbrecher festgenommen worden 
seien. Der 88-Jährige wäre - laut einer Liste der Einbrecher - das 
nächste Opfer. Damit dem Senior nichts passiere, würde ein Polizist 
Schmuck und Bargeld in Verwahrung nehmen. Als das Opfer äußerte, 
sowohl Schmuck als auch Bargeld im Haus zu haben, vereinbarte der 
falsche Polizist ein Codewort für die Abholung. 

Wenige Stunden später erschien ein Mann zur Übergabe. Insgesamt 
händigte der Senior Schmuck in einem sechsstelligen Wert und Bargeld 
in einem fünfstelligen betrag aus. 

Der Mann, der die Beute entgegennahm, ist circa 25 bis 30 Jahre alt 
und etwa 1,80 m bis 1,85 m groß. Er hat dunkle, lange Haare und war 
zur Tatzeit dunkel gekleidet. 

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Täter 
machen können, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden. 

An dieser Stelle möchten wir noch einmal die Chance nutzen, auf die 
Präventionskampagne "Gut Aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen"
der Polizei Wuppertal aufmerksam machen.
https://t1p.de/iwfxv

- Tief durchatmen, auch wenn die Geschichte noch so dramatisch 
klingt.

- Legen Sie beim geringsten Zweifel auf! Rufen Sie selbst die Polizei
unter der 110 an!

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie 
misstrauisch, wenn Sie von einem unbekannten Anrufer mit einem 
beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen konfrontiert 
werden.

- Sprechen Sie nicht mit Betrügern - sondern mit Ihren Angehörigen: 
Fragen Sie bei Ihren richtigen Angehörigen persönlich nach oder 
ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

- Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und 
finanziellen Verhältnisse.

- Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der 
Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrügerinnen und 
Betrüger!

- Die Polizei nimmt niemals Geld, Schmuck oder Wertgegenstände 
entgegen. Erst recht nicht als Kaution.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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