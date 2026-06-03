Polizei Wuppertal

POL-W: W 88-Jähriger wird Opfer von Trickbetrügern - Zeugenaufruf

Wuppertal (ots)

Montagabend (01.06.2026) erbeuteten bislang unbekannte Betrüger wertvollen Schmuck und eine höhere Summe Bargeld eines 88-Jährigen. Der im Bereich Eckbusch lebende Geschädigte erhielt einen Anruf eines vermeintlichen Kriminalpolizisten. Dieser teilte mit, dass in der unmittelbaren Umgebung gerade mehrere Einbrecher festgenommen worden seien. Der 88-Jährige wäre - laut einer Liste der Einbrecher - das nächste Opfer. Damit dem Senior nichts passiere, würde ein Polizist Schmuck und Bargeld in Verwahrung nehmen. Als das Opfer äußerte, sowohl Schmuck als auch Bargeld im Haus zu haben, vereinbarte der falsche Polizist ein Codewort für die Abholung. Wenige Stunden später erschien ein Mann zur Übergabe. Insgesamt händigte der Senior Schmuck in einem sechsstelligen Wert und Bargeld in einem fünfstelligen betrag aus. Der Mann, der die Beute entgegennahm, ist circa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 m bis 1,85 m groß. Er hat dunkle, lange Haare und war zur Tatzeit dunkel gekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden. An dieser Stelle möchten wir noch einmal die Chance nutzen, auf die Präventionskampagne "Gut Aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen" der Polizei Wuppertal aufmerksam machen. https://t1p.de/iwfxv - Tief durchatmen, auch wenn die Geschichte noch so dramatisch klingt. - Legen Sie beim geringsten Zweifel auf! Rufen Sie selbst die Polizei unter der 110 an! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie misstrauisch, wenn Sie von einem unbekannten Anrufer mit einem beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen konfrontiert werden. - Sprechen Sie nicht mit Betrügern - sondern mit Ihren Angehörigen: Fragen Sie bei Ihren richtigen Angehörigen persönlich nach oder ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrügerinnen und Betrüger! - Die Polizei nimmt niemals Geld, Schmuck oder Wertgegenstände entgegen. Erst recht nicht als Kaution.

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