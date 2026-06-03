Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugen gesucht - Linienbus bei der Fahrt beschädigt

Wuppertal (ots)

Am 02.06.2026, gegen 08:00 Uhr, wurde in der Briller Straße ein Linienbus beschädigt. Ein 39-jähriger Busfahrer fuhr mit einem Mercedes Citaro Gelenkbus der Linie 619 mit Fahrtziel Hauptbahnhof auf der Briller Straße. Kurz vor der Kreuzung mit der Friedrich-Ebert-Straße / Bundesallee hörten die Fahrgäste ein lautes Geräusch und stellten einen Riss in einer der Seitenscheiben fest. Was den Schaden an der Scheibe verursacht hat ist bislang unklar. Daher sucht das Verkehrskommissariat Zeugen und Hinweisgeber und bittet sie, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

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