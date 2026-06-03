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Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugen gesucht - Linienbus bei der Fahrt beschädigt

Wuppertal (ots)

Am 02.06.2026, gegen 08:00 Uhr, wurde in der Briller Straße ein 
Linienbus beschädigt.

Ein 39-jähriger Busfahrer fuhr mit einem Mercedes Citaro Gelenkbus 
der Linie 619 mit Fahrtziel Hauptbahnhof auf der Briller Straße. Kurz
vor der Kreuzung mit der Friedrich-Ebert-Straße / Bundesallee hörten 
die Fahrgäste ein lautes Geräusch und stellten einen Riss in einer 
der Seitenscheiben fest. 

Was den Schaden an der Scheibe verursacht hat ist bislang unklar. 
Daher sucht das Verkehrskommissariat Zeugen und Hinweisgeber und 
bittet sie, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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