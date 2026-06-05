PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Schwerverletzter Mann aufgefunden - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden (05.06.2026, 04:30 Uhr) wurde in 
Solingen ein schwerverletzter Mann gefunden.

Hinweisgeber meldeten den Verletzten, der zwischen geparkten Autos an
der Eichenstraße unweit zur Unnersberger Allee auf dem Boden lag, der
Feuerwehr.

Der kaum ansprechbare und unterkühlte 48-Jährige wurde vom 
Rettungsdienst zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Er wies 
mehrere schwere und blutende Verletzungen auf.

Zurzeit ist unklar wodurch der Mann die Verletzungen erlitten hatte. 

Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen und bittet Zeugen 
und Hinweisgeber, die in der Nacht vom 04.06.2026 zum 05.06.2026 
verdächtige Feststellungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 05.06.2026 – 10:58

    POL-W: W Zwei Verletzte nach gefährlicher Körperverletzung

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (04.06.2026, 18:00 Uhr) kam es auf einem Firmengelände an der Anschrift Vor der Beule, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Dabei wurden ein 31-jähriger sowie ein 41-jähriger Iraker durch Faustschläge und ein Messer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die Beteiligten zunächst in einen verbalen Streit, der sich im weiteren Verlauf in eine Schlägerei ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 15:19

    POL-W: W/RS/SG Einbrüche in Wuppertal, Remscheid und Solingen

    Wuppertal (ots) - Wuppertal - Am Rommelspütt verschafften sich Straftäter zwischen dem 01.06.2026, 22:00 Uhr und dem 02.06.2026, 05:10 Uhr Zutritt in eine Gaststätte. Der oder die Täter stahlen ein Gastronomiegerät und Pfandflaschen. Ebenfalls zwischen dem 01.06.2026 und dem 02.06.2026, zwischen 16:00 Uhr und 09:35 Uhr öffneten Einbrecher eine Gaststätte an der Schützenstraße. Sie nahmen zwei Spielautomaten und ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 12:36

    POL-W: W 88-Jähriger wird Opfer von Trickbetrügern - Zeugenaufruf

    Wuppertal (ots) - Montagabend (01.06.2026) erbeuteten bislang unbekannte Betrüger wertvollen Schmuck und eine höhere Summe Bargeld eines 88-Jährigen. Der im Bereich Eckbusch lebende Geschädigte erhielt einen Anruf eines vermeintlichen Kriminalpolizisten. Dieser teilte mit, dass in der unmittelbaren Umgebung gerade mehrere Einbrecher festgenommen worden seien. Der 88-Jährige wäre - laut einer Liste der Einbrecher - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren