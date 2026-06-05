Polizei Wuppertal

POL-W: SG Schwerverletzter Mann aufgefunden - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden (05.06.2026, 04:30 Uhr) wurde in Solingen ein schwerverletzter Mann gefunden. Hinweisgeber meldeten den Verletzten, der zwischen geparkten Autos an der Eichenstraße unweit zur Unnersberger Allee auf dem Boden lag, der Feuerwehr. Der kaum ansprechbare und unterkühlte 48-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Er wies mehrere schwere und blutende Verletzungen auf. Zurzeit ist unklar wodurch der Mann die Verletzungen erlitten hatte. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die in der Nacht vom 04.06.2026 zum 05.06.2026 verdächtige Feststellungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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