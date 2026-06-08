POL-W: W Alleinunfall mit einem E-Scooter

Wuppertal (ots) - Gestern Abend (04.06.2026, 18:00 Uhr) kam es auf einem Firmengelände an der Anschrift Vor der Beule, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Dabei wurden ein 31-jähriger sowie ein 41-jähriger Iraker durch Faustschläge und ein Messer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die Beteiligten zunächst in einen verbalen Streit, der sich im weiteren Verlauf in eine Schlägerei ...

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