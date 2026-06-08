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Polizei Wuppertal

POL-W: W Alleinunfall mit einem E-Scooter

Wuppertal (ots)

Am Samstagvormittag (06.06.2026, gegen 11:10 Uhr), stürzte ein 
19-Jähriger auf der Clausenstraße mit seinem E-Scooter.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Wuppertaler auf dem Gehweg der 
Clausenstraße aus Richtung Clausenhof kommend unterwegs. Aus bislang 
unbekannter Ursache stürzte er und erlitt schwere Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung in ein 
Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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