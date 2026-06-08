POL-W: W Alleinunfall mit einem E-Scooter
Wuppertal (ots)
Am Samstagvormittag (06.06.2026, gegen 11:10 Uhr), stürzte ein 19-Jähriger auf der Clausenstraße mit seinem E-Scooter. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Wuppertaler auf dem Gehweg der Clausenstraße aus Richtung Clausenhof kommend unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte er und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.
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