POL-W: W Verfolgungsfahrt - Drogen sichergestellt - Verkehrskommissariat sucht Zeugen
Wuppertal (ots)
Die Polizei sucht nach einer Verfolgungsfahrt mit anschließendem Drogenfund am 26.02.2026 nach Zeugen. Ein 29-Jähriger hatte versucht mit seinem Mercedes vor einer Kontrolle der Polizei zu flüchten. (s. Pressemeldung vom 27.02.2026, 11:17 Uhr: "W Verfolgungsfahrt - Drogen sichergestellt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal", oder unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6225385 ) Um die Ermittlungsarbeit zu unterstützen, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen und Hinweisgebern, verbunden mit der Bitte, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.
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