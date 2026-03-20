POL-W: W Verfolgungsfahrt - Drogen sichergestellt - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Am 18.03.2026, gegen 17:10 Uhr, kam es an der Tannenbergstraße zu einem Raubdelikt. Eine 79-jährige Frau war auf einem Supermarkt Parkplatz an der Tannenbergstraße auf dem Weg zu ihrem Auto, als sie durch einen Unbekannten zu Boden gebracht wurde. Der männliche Täter versuchte in der Folge wiederholt der Frau ihre Goldkette vom Hals zu reißen. Als dies misslang flüchtete der Mann in Richtung ...

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