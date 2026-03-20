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Polizei Wuppertal

POL-W: W Verfolgungsfahrt - Drogen sichergestellt - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Die Polizei sucht nach einer Verfolgungsfahrt mit anschließendem 
Drogenfund am 26.02.2026 nach Zeugen.

Ein 29-Jähriger hatte versucht mit seinem Mercedes vor einer 
Kontrolle der Polizei zu flüchten. 
 
(s. Pressemeldung vom 27.02.2026, 11:17 Uhr: "W Verfolgungsfahrt - 
Drogen sichergestellt - Gemeinsame Presseerklärung von 
Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal",

oder unter folgendem Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6225385 )

Um die Ermittlungsarbeit zu unterstützen, sucht die Kriminalpolizei 
nach Zeugen und Hinweisgebern, verbunden mit der Bitte, sich unter 
der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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