Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Schwerer Verkehrsunfall im Westring - Fahrer nach medizinischem Notfall in Klinik

Mainz (ots)

Am Samstagmittag ereignet sich im Westring in Mainz ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Fahrer eines schwarzen Audi fährt von einem Parkplatz los und kollidiert vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls mit einer gegenüberliegenden Hauswand. Der Mann muss vor Ort reanimiert werden. Anschließend wird der Fahrer durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert. Zum aktuellen Gesundheitszustand des 82-Jährigen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Es wird gebeten, von telefonischen Anfragen hierzu abzusehen. Sollte sich der Gesundheitszustand ändern und eine Veröffentlichung möglich sein, wird unaufgefordert nachberichtet. An der Hauswand entsteht ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Am Audi entsteht ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug wird durch ein örtliches Abschleppunternehmen abgeschleppt. Durch den Unfall kommt es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

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