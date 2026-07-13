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Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verkehrsunfall an Bushaltestelle

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Montag, den 13.07.2026, um 18:07 Uhr ereignet sich auf Höhe eines Krankenhauses in der Straße "An der Goldgrube" ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrollerfahrer und einem die Straße querenden Fußgänger. Der 64-Jährige Motorrollerfahrer befährt die Straße in Fahrtrichtung Freiligrathstraße und möchte einen an der Haltestelle auf Höhe des Krankenhauses haltenden Bus links überholen. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit einem 59-Jährigen Fahrgast, als dieser vor dem Bus auf die Straße tritt. Der Fahrgast erleidet durch den Zusammenstoß eine Fraktur und muss im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei weist daraufhin, dass das Passieren von Bussen an Haltestellen nur in Schrittgeschwindigkeit, und nur mit ausreichendem Abstand, gestattet ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mainz
Rückfragen nur schriftlich an
PI Mainz 1: pimainz1@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.mainz

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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