Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Radfahrer bei Sturz in der Mainzer Oberstadt lebensgefährlich verletzt

Mainz (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21:10 Uhr, ereignete sich in der Mainzer Oberstadt ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 37-Jähriger Radfahrer aus Mainz verlor auf der Windmühlenstraße bei leichtem Gefälle die Kontrolle über sein E-Bike und stürzte ohne Fremdbeteiligung.

Der Radfahrer prallte mit dem ungeschützten Kopf gegen eine Mauer und zog sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Er wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Während der Unfallaufnahme kommt es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell