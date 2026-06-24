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Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Unbekannte beschädigten in der Nacht mehrere PKW

Mainz (ots)

In der Nacht von Dienstag, 23. Juni 2026, 21:00 Uhr, auf Mittwoch, 24. Juni 2026, 08:00 Uhr, wurden in der Inge-Reitz-Straße nach aktuellem Ermittlungsstand sieben PKW durch unbekannte Täter beschädigt. Die Fahrzeuge standen zum Tatzeitpunkt in Längsaufstellung am rechten Fahrbahnrand. Die Beschädigungen traten jeweils an der zum Gehweg gerichteten Beifahrerseite auf.

Die Polizeiinspektion Mainz 2 sucht nun nach weiteren Geschädigten sowie möglichen Zeugen der Tat. Betroffene oder Personen mit Hinweisen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer der Polizeiinspektion Mainz 2 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mainz 2

E-Mail: pimainz2@polizei.rlp.de
Telefon: 06131 65-34250

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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