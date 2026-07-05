Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Mainz (ots)

Am Sonntag, dem 05.07.2026 gegen 10:43 Uhr kam es am Gartenfeldplatz in Mainz zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einer Seniorin mit Rollator. Hierbei übersah die 36-jährige Pkw-Fahrerin beim Ausparken aus einer Parktasche die hinter ihr befindliche 79-jährige Seniorin, die mit ihrer Gehhilfe gerade die Fahrbahn überquerte. Durch die Kollision kam die Seniorin zu Fall und verletzte sich am Kopf. Sie wurde zwecks medizinischer Versorgung in die Uniklinik Mainz verbracht. Bei der Verkehrsunfallverursacherin ergaben sich keine Anhaltspunkte für eine Alkohol-/Drogenbeeinflussung.

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