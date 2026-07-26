POL-PDMZ: Stationäre Versammlung zum Gedenken an die Opfer des Berliner CSD auf dem Bahnhofplatz in Mainz

Mainz (ots) - Am Sonntag, dem 05.07.2026 gegen 10:43 Uhr kam es am Gartenfeldplatz in Mainz zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einer Seniorin mit Rollator. Hierbei übersah die 36-jährige Pkw-Fahrerin beim Ausparken aus einer Parktasche die hinter ihr befindliche 79-jährige Seniorin, die mit ihrer Gehhilfe gerade die Fahrbahn überquerte. Durch die Kollision kam die Seniorin zu Fall und ...

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