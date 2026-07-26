POL-PDMZ: Stationäre Versammlung zum Gedenken an die Opfer des Berliner CSD auf dem Bahnhofplatz in Mainz
Mainz (ots)
Aufgrund des Anschlags auf den Berliner CSD am 25.07.2026, bei dem ein Mensch getötet und mehrere verletzt wurden, fand am frühen Sonntagabend eine Versammlung auf dem Vorplatz des Mainzer Hauptbahnhofs statt. Hierbei wurde der Opfer gedacht, indem Kerzen und Blumen niedergelegt wurden. Es waren ca. 400 Menschen anwesend, die sich solidarisch mit der queeren Gesellschaft zeigten. Die Versammlung verlief friedlich.
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