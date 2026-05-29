PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit Gebäudeschaden an REWE-Markt

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitag, den 29.05.2026, gegen 08:40 Uhr, kam es in der Alzeyer Straße in 55543 Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug in die Außenwand eines Einkaufsmarktes fuhr. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden am Fahrzeug sowie am Gebäude. Durch den Aufprall wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt, seine Beifahrerin schwer verletzt. Unbeteiligte Personen wurden nicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sowohl ein technischer Defekt am Fahrzeug als auch ein mögliches Fehlverhalten des Fahrzeugführers ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein könnten. Das Fahrzeug wurde zur weiteren technischen Überprüfung sichergestellt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 19:09

    POL-PDKH: L412: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

    Bad Kreuznach/ Hackenheim (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es gegen 15:20 Uhr auf der L412 zwischen Bad Kreuznach und Hackenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 27-jähriger Motorradfahrer die L412 von Bad Kreuznach kommend in Fahrtrichtung ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 05:04

    POL-PDKH: Verkehrsunfall in der Alzeyer Straße - Zeugen gesucht

    Bad Kreuznach (ots) - Am 26.05.2026 gegen 17:00 Uhr kam es in der Alzeyer Straße zu einem Verkehrsunfall infolge eines Ausweichmanövers. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer die Alzeyer Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Bosenheimer Straße. Ein von der Georg-Marshall-Straße nach links in die Alzeyer Straße einbiegender Pkw musste dem Radfahrer ausweichen ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 20:23

    POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht mit beteiligtem Zivilfahrzeug

    Gemarkung Bad Kreuznach (ots) - Am Dienstag, 26.05.2026, gegen 14.58 Uhr befuhr eine Zivilstreife der Polizei die B 428 in Fahrtrichtung Frei-Laubersheim. In Höhe Bosenheim wollte die Zivilstreife nach links in die Hackenheimer Straße abbiegen. Hierfür ordnete sich der Fahrer auf der Linksabbiegerspur ein und wurde über die Gegenspur von einem bislang unbekannten Motorrad verkehrswidrig überholt. Beim Vorbeifahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren