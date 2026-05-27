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Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall in der Alzeyer Straße - Zeugen gesucht

Bad Kreuznach (ots)

Am 26.05.2026 gegen 17:00 Uhr kam es in der Alzeyer Straße zu einem Verkehrsunfall infolge eines Ausweichmanövers.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer die Alzeyer Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Bosenheimer Straße. Ein von der Georg-Marshall-Straße nach links in die Alzeyer Straße einbiegender Pkw musste dem Radfahrer ausweichen und geriet hierbei auf den Gehweg.

Dort touchierte der Pkw ein weiteres Fahrzeug, das sich bereits teilweise in einer Grundstückseinfahrt befand.

Der Radfahrer entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Radfahrer machen können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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