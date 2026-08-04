Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand in einer Scheune

Diefenbach (ots)

Am 03.08.2026 gegen 13:43 Uhr kam es im Bereich der Alten Dorfstraße in Diefenbach zum Brand eines Holzstapels, welcher schnell auf Hecken und letztlich sogar auf eine Scheune übergriff.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden.

Letztlich entstand jedoch ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich, da das Dach der Scheune durch den Brand beschädigt wurde.

Die Ermittlungen wurden durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Konkrete Hinweise auf eine wie auch immer geartete vorsätzlich herbeigeführte Brandentstehung konnten zunächst nicht festgestellt werden.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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