Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Dreis (ots)

Am 02.08.2026 gegen 12:15 Uhr ereignete sich im Bereich der Autobahnabfahrt Wittlich-West im Zuge des Auffahrens auf der Landstraße 141 ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Eine 58-jährige Fahrzeugführerin eines Personenkraftwagens aus Belgien fuhr von der BAB 60 auf die L141 auf und missachtete die Vorfahrt eines 31-jährigen Fahrzeugführers eines Personenkraftwagens aus dem Wittlicher Stadtgebiet.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei beide Fahrzeugführer*innen und ein Beifahrer des 31-Jährigen mittelschwer verletzt wurden.

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Ausfahrt der BAB war für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

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