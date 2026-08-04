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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Schildern

Hontheim (ots)

Im Zeitraum 01.08.2026, 22:00 Uhr bis 02.08.2026, 07:00 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter mehrere Plakate und Schilder, welche aufgrund der stattfindenden Rallye im Bereich von Hontheim bis Willwerscheid aufgestellt waren.

Die Schilder wurden mit schwarzer Farbe besprüht.

Die Ermittlungen wurden durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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