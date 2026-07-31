Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unterschlagung

Wittlich (ots)

Am 30.07.2026 zwischen 14:30 Uhr und 14:40 Uhr vergaß die Geschädigte ihre Handtasche im Bereich des "Platz an der Lieser" in Wittlich.

Ein bisher unbekannter Täter fand diese und entwendete darin befindliches Bargeld.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell