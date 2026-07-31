Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Flächenbrand

Bettenfeld (ots)

Am 30.07.2026 gegen 12:38 Uhr kam es im Bereich von Bettenfeld zu einem kleinen Flächenbrand eines Feldes.

Es ergaben sich vor Ort zunächst keinerlei Hinweise auf strafbares Verhalten.

Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte zügig unter Kontrolle gebracht und letztlich gelöscht werden.

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