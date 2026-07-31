Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: etwaiges Lösen von Radmuttern

Flußbach (ots)

Im Zeitraum 24.07.2026, 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem im Bereich der Hauptstraße in Flußbach abgestellten Personenkraftwagen und lockerte die Radmuttern.

Das Fahrzeug wurde hierdurch beschädigt.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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