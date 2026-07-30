Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zahlreiche Anrufe durch falsche Polizeibeamte im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Prüm

Prüm (ots)

Am Nachmittag und in den frühen Abendstunden am 30.07.2026 erhielt die Polizei in Prüm Kenntnis von zahlreichen Anrufen durch falsche Polizeibeamte. Die vermeintlichen Polizisten gaben sich meist als Angehörige einer Kriminalinspektion aus und versuchten durch verschiedene Legenden an Angaben der Geschädigten zu gelangen. Meist gaben sie an, dass Täter gefasst worden und die Adresse der Geschädigten im Telefon aufgefunden wurde. Es folgte anschließend die Frage nach Wertgegenständen.

In allen gemeldeten Fällen wurde der Versuch eines Betruges, meist frühzeitig, erkannt.

Die Polizei Prüm möchte hiermit dennoch wiederholt sensibilisieren, dass keine Anrufe von Polizeibeamten erfolgen, in denen nach Wertgegenständen bei Ihnen zu Hause gefragt wird. Seien Sie skeptisch, wenn Sie ähnliche Anrufe, auch mit anderen Legenden, erhalten, geben Sie unter keinen Umständen Infos von Ihnen preis und beenden Sie solche Telefonate zeitnah. Anschließend informieren sie die örtlich zuständige Polizei unter der Ihnen bekannten Rufnummer.

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