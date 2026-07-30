Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung am Abteigebäude des Regino-Gymnasiums

Prüm (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 20.06.2026 bis Sonntag, 22.06.2026, kam es am Abteigebäude des alten Regino-Gymnasiums in Prüm zu einer Sachbeschädigung. Hierbei wurden zwei Fensterscheiben des Gebäudes beschädigt. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Regino-Gymnasiums wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder per E-Mail (pipruem@polizei.rlp.de) zu melden.

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