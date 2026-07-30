Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl

Niersbach (ots)

Im Zeitraum 27.07.2026, 14:00 Uhr bis 28.07.2026, 17:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Angelhaus "Am Dreesbrunnen" in Niersbach.

Hier gelangten sie nach Öffnung eines Fensters in das Innere der Angelhütte und entwendeten aufgefundene Wertgegenstände.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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