PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl

Niersbach (ots)

Im Zeitraum 27.07.2026, 14:00 Uhr bis 28.07.2026, 17:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Angelhaus "Am Dreesbrunnen" in Niersbach.

Hier gelangten sie nach Öffnung eines Fensters in das Innere der Angelhütte und entwendeten aufgefundene Wertgegenstände.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 06:39

    POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 25.07.2026 bis 29.07.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich des Mitfahrerparkplatzes am Sterenbachsee in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen und entwendeten beide amtlichen Kennzeichen. Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 06:38

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Wittlich (ots) - Am 29.07.2026 gegen 09:32 Uhr befuhr ein 85-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Personenkraftwagen den Talweg in Wittlich. Hier setzte er seine Fahrt, trotz Verbots der Einfahrt im Bereich der Straße "Unterer Sehlemet" fort und überfuhr dann, aufgrund eines Fahrfehlers, die Kurfürstenstraße. Hier kollidierte er mit einem Zaun und einer Mauer. Der Fahrzeugführer wurde ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 06:37

    POL-PDWIL: etwaiges Lösen von Radmuttern

    Wittlich (ots) - Am 27. und 29.07.2026 berichtete die Polizeiinspektion Wittlich bereits über nachfolgende Sachverhalte: Am 23.07.2026 zwischen 07:25 Uhr und 16:35 Uhr hatte die Geschädigte ihren Personenkraftwagen im Bereich eines Parkplatzes in der Kurfürstenstraße in Wittlich abgestellt. Als sie mit ihrem Fahrzeug losfuhr, stellte sie fest, dass etwaig ein bisher unbekannter Täter die Radmuttern eines Rades ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren