Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 29.07.2026 gegen 09:32 Uhr befuhr ein 85-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Personenkraftwagen den Talweg in Wittlich.

Hier setzte er seine Fahrt, trotz Verbots der Einfahrt im Bereich der Straße "Unterer Sehlemet" fort und überfuhr dann, aufgrund eines Fahrfehlers, die Kurfürstenstraße.

Hier kollidierte er mit einem Zaun und einer Mauer.

Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Es entstanden entsprechende Schäden an Zaun und Mauer.

Glücklicherweise kam zu keiner Kollision mit dem Verkehr auf der viel befahrenen Kurfürstenstraße.

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