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POL-PDWIL: Diebstahl eines VW-Busses in Blankenrath

POL-PDWIL: Diebstahl eines VW-Busses in Blankenrath
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Blankenrath (ots)

Am Mittwoch, dem 29.07.2026, wurde in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Ortslage Blankenrath ein Transporter entwendet. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz vor dem Anwesen des Geschädigten abgestellt und nach dessen Angaben verschlossen. Da am Abstellort Schleifspuren festgestellt werden konnten, erscheint es wahrscheinlich, dass das Fahrzeug möglicherweise mithilfe eines anderen Fahrzeugs aufgeladen und abtransportiert wurde.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen blauen VW Caravelle (T5) mit Zeller Kennzeichen. Auf der Heckklappe befindet sich eine auffällige gelbe Markierung und auf der Fahrerseite ist der Schriftzug "Leben" erkennbar, da der Transporter davor im Eigentum der Lebenshilfe war. Wer Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs, zu einem potenziellen Täter oder sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Zell zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell
Winzerstraße 26
56856 Zell (Mosel)
06542-98670
pizell@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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