Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 25.07.2026 bis 29.07.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich des Mitfahrerparkplatzes am Sterenbachsee in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen und entwendeten beide amtlichen Kennzeichen.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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