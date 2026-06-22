Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Pkw durch Bauschaum beschädigt

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Hagenow (ots)

Gleich zwei Fahrzeuge wurden Ende vergangener Woche in Hagenow durch bislang unbekannte Täter beschädigt.

Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen wurde bereits in der Nacht zu Freitag ein in der Bahnhofstraße abgeparkter Audi Q5 beschädigt. Die Täter besprühten beide Scheinwerfer sowie die Außenspiegel mit gelber Farbe. Zudem verklebten sie sämtliche Türgriffe und alle vier Felgen mit Bauschaum.

In der darauffolgenden Nacht kam es zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem Pkw auf einem Parkplatz in der Rosenstraße. Dabei wurde die Frontscheibe mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Darüber hinaus brachten die Täter Bauschaum in den Auspuff.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro. Die Polizei sicherte an beiden Tatorten Spuren.

Die Polizei in Hagenow (03883 631-0) prüft derzeit einen möglichen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen machen können, sich zu melden.

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