Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 29-Jähriger nach Attacke in Güstrow schwer verletzt

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Gestern Abend wurde ein 29-jähriger Deutscher infolge einer körperlichen Auseinandersetzung in Güstrow schwer verletzt.

Zeugen informierten gegen 22:15 Uhr die Polizei über eine Schlägerei an der Neuen Wallstraße Höhe Brücke zur Eisenbahnstraße, bei der ein Mann bewusstlos geschlagen worden sein soll. Der Täter sei in Richtung Innenstadt mit einer größeren Personengruppe geflüchtet. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Güstrow einen 29-jährigen Mann feststellen, der immer wieder das Bewusstsein verlor und augenscheinlich verletzt war. Die Polizisten unterstützten zunächst bei der Stabilisierung des 29-Jährigen ehe er an eine Rettungswagenbesatzung übergeben werden konnte.

Laut Zeugenaussagen habe sich der nun Verletzte zuvor in einer Personengruppe unweit des Tatortes befunden und sei mit einer Person aus einer anderen Gruppe verbal aneinandergeraten. Zu diesem Zeitpunkt soll der 29-Jährige sehr aggressiv aufgetreten sein und ging auf den bislang unbekannten Mann zu. Dieser habe den Güstrower dann sofort an den Beinen gepackt und zu Boden gebracht. Beim Fallen sei er dann mit dem Kopf auf den Bordstein geprallt. Im weiteren Verlauf habe der Unbekannte mehrfach mit der Faust auf das Gesicht des am Boden Liegenden eingeschlagen bis dieser sich nicht mehr bewegt habe. Anschließend sei der Angreifer aufgestanden und habe zum Abschluss mindestens ein Mal mit dem beschuhten Fuß gegen den Kopf des Bewusstlosen getreten und sei dann mit den anderen aus der Gruppe geflüchtet. Trotz erfolgter Absuche im Stadtbereich konnte weder die beschriebene Personengruppe noch der Tatverdächtige selbst durch die Polizei festgestellt werden.

Laut Zeugenaussagen handelte es sich bei dem Tatverdächtigen um einen etwa 1,80m großen, schlanken Mann, der mit einem schwarzen T-Shirt mit grünen Streifen bekleidet war. Zudem trug er ein schwarzes Cap, welches er rückwärts aufgesetzt trug.

Der 29-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen in das KMG Klinikum verbracht und medizinisch versorgt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm zudem einen Wert von 1,93 Promille.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgrund der gefährlichen Körperverletzungen aufgenommen und benötigt nun Unterstützung bei der Identifizierung des möglichen Tatverdächtigen. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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