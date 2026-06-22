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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall auf der BAB 20 bei Rostock

Rostock (ots)

In der vergangenen Nacht ereignete sich auf der BAB 20 ein 
Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. Gegen 22:55 Uhr 
befuhr ein 65-Jähriger mit seinem PKW die Autobahn in Fahrtrichtung 
Stettin und kam aus bislang unbekannter Ursache auf Höhe der 
Anschlussstelle Rostock-Südstadt nach rechts von der Fahrbahn ab. 
Hierbei kollidierte das Fahrzeug mit der Schutzplanke, überschlug 
sich mehrfach und kam anschließend auf dem Standstreifen zum Liegen. 
Der Fahrzeugführer konnte sich eigenständig aus seinem Fahrzeug 
befreien und wurde vorsorglich zur weiteren Beobachtung, u.a. auf 
Grund einer Kopfplatzwunde, in ein Krankenhaus verbracht. Für die 
Bergung des Fahrzeuges und die anschließende Reinigung der Fahrbahn 
musste die BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin für ca. 3 Stunden gesperrt
werden. Der entstandene Schaden wird auf 30.000,-EUR geschätzt.

Kjell Kasbohm
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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