Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall auf der BAB 20 bei Rostock

Rostock (ots)

In der vergangenen Nacht ereignete sich auf der BAB 20 ein Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. Gegen 22:55 Uhr befuhr ein 65-Jähriger mit seinem PKW die Autobahn in Fahrtrichtung Stettin und kam aus bislang unbekannter Ursache auf Höhe der Anschlussstelle Rostock-Südstadt nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte das Fahrzeug mit der Schutzplanke, überschlug sich mehrfach und kam anschließend auf dem Standstreifen zum Liegen. Der Fahrzeugführer konnte sich eigenständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde vorsorglich zur weiteren Beobachtung, u.a. auf Grund einer Kopfplatzwunde, in ein Krankenhaus verbracht. Für die Bergung des Fahrzeuges und die anschließende Reinigung der Fahrbahn musste die BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin für ca. 3 Stunden gesperrt werden. Der entstandene Schaden wird auf 30.000,-EUR geschätzt. Kjell Kasbohm Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Dezernat 1, Einsatzleitstelle

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