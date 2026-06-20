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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person in Rostock

Rostock (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Rostock-Reutershagen am heutigen Tag ist 
eine Person tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen 
überquerte gegen 16:18 Uhr ein 81-jähriger Mann die 
Ulrich-von-Hutten-Str.. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 20-jährige 
Fahrerin mit ihrem PKW die Ulrich-von-Hutten-Str. in Richtung 
Händelstr.. Aus bislang noch nicht bekannter Ursache wurde der 
81-jährige vom PKW erfasst und erlitt hierdurch schwere Verletzungen.
Er wurde in eine nahe gelegene Klinik verbracht, wo er kurz darauf 
seinen schweren Verletzungen erlag. Zur Klärung des Sachverhaltes 
wurde ein Sachverständiger der Dekra hinzugezogen. Durch die 
Kriminalpolizei wird zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache 
ermittelt.

Kjell Kasbohm
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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