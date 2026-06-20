POL-HRO: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person in Rostock
Rostock (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Rostock-Reutershagen am heutigen Tag ist eine Person tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte gegen 16:18 Uhr ein 81-jähriger Mann die Ulrich-von-Hutten-Str.. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 20-jährige Fahrerin mit ihrem PKW die Ulrich-von-Hutten-Str. in Richtung Händelstr.. Aus bislang noch nicht bekannter Ursache wurde der 81-jährige vom PKW erfasst und erlitt hierdurch schwere Verletzungen. Er wurde in eine nahe gelegene Klinik verbracht, wo er kurz darauf seinen schweren Verletzungen erlag. Zur Klärung des Sachverhaltes wurde ein Sachverständiger der Dekra hinzugezogen. Durch die Kriminalpolizei wird zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache ermittelt. Kjell Kasbohm Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Dezernat 1, Einsatzleitstelle
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